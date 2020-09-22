Ликвидация пожара на свалке в Киеве продолжается уже третьи сутки - ГСЧС
Первое сообщение о пожаре поступило 20 сентября
Первое сообщение о пожаре поступило 20 сентября
По состоянию на вторник, 22 сентября, спасатели продолжают работы по ликвидации пожара на стихийной свалке на левом берегу Киева, из-за которого вчера произошло задымление части города.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Киеве, передает RegioNews.
Открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления на общей площади 1000 кв. м", - говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что на месте работают 3 пожарные автоцистерны, 2 рукавных автомобиля, пожарная насосная станция и 21 спасатель.
Также на месте работают 2 колесных экскаватора и 8 грузовых самосвалов для подвоза земли. Работа по ликвидации пожара пока продолжается", - добавили в ведомстве.
Напомним, в Дарницком районе Киева пожар, начавшийся на свалке, перекинулся на торфяники.
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