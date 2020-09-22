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22 сентября 2020, 10:39 4

На Херсонщине вторые сутки тушат лесной пожар

22 сентября 2020, 10:39 4
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К его тушению привлекли авиацию и 2 пожарных танка
К его тушению привлекли авиацию и 2 пожарных танка
Фото: ГСЧС
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В Херсонской области спасатели уже второй день тушат лесной пожар на территории Голопристанского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

21 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Голопристанском районе на территории лесного массива возник пожар на площади около 20 га. На тушение пожара сразу были направлены пожарно-спасательные подразделения. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

К операции по тушению привлекли более ста спасателей и 32 единицы техники, в том числе 2 самолета АН-32П, которые осуществляют сбросы воды.

Кроме того, были привлечены 2 пожарных танка и вертолет с водосливным устройством от Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 7:00 утра 22 сентября открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и остатков древесины.

Напомним, во время стрельб на полигоне "Юг" случился пожар, загорелся сухостой и сухая трава.

Херсон область пожар ГСЧС спасатели
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