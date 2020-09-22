На Херсонщине вторые сутки тушат лесной пожар

К его тушению привлекли авиацию и 2 пожарных танка

К его тушению привлекли авиацию и 2 пожарных танка

Фото: ГСЧС

В Херсонской области спасатели уже второй день тушат лесной пожар на территории Голопристанского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

21 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Голопристанском районе на территории лесного массива возник пожар на площади около 20 га. На тушение пожара сразу были направлены пожарно-спасательные подразделения. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

К операции по тушению привлекли более ста спасателей и 32 единицы техники, в том числе 2 самолета АН-32П, которые осуществляют сбросы воды.

Кроме того, были привлечены 2 пожарных танка и вертолет с водосливным устройством от Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 7:00 утра 22 сентября открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и остатков древесины.

Напомним, во время стрельб на полигоне "Юг" случился пожар, загорелся сухостой и сухая трава.