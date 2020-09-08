В МОН разработали законопроект об образовании взрослых: что он предусматривает

Закон определяет приоритетные направления, составляющие и структуру образования взрослых

Закон определяет приоритетные направления, составляющие и структуру образования взрослых

Рixabay

Министерство образования и науки Украины предлагает к общественному обсуждению законопроект “Об образовании взрослых”, который направлен на законодательное обеспечение условий функционирования образования взрослых в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН, передает RegioNews.

"Министерство образования и науки Украины предлагает для общественного обсуждения проект закона Украины "Об образовании взрослых", - говорится в сообщении.

По словам и.о. министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, законопроект направлен на законодательное обеспечение условий функционирования образования взрослых в Украине. Он определяет приоритетные направления, составляющие и структуру образования взрослых, основы государственной политики в сфере образования взрослых.

Нормами законопроекта предусмотрены гибкие механизмы получения формального, неформального и информального образования взрослых, признание квалификаций, полученных путем неформального и информального образования.

Вводится в законодательный оборот термин "провайдер образования взрослых" как комплексное понятие, которое охватывает всех юридических и физических лиц, оказывающих образовательные услуги взрослым лицам.

При этом выделяются две категории провайдеров - центры образования взрослых (провайдеры, работающие по программам неформального образования взрослых и выполняющие социальную функцию) и учреждения образования взрослых (предоставляют образование взрослых в определенной области), которые должны системно обеспечивать удовлетворение потребностей взрослых в профессиональном и личностном развитии, а также доступность образования взрослых для всех потенциальных соискателей. Для всех провайдеров образования взрослых предусмотрено равные права и обязанности, определены требования по обеспечению качества их образовательной деятельности.

Одним из новых институтов, согласно законопроекту, должен стать Национальный совет по вопросам образования взрослых - консультативный орган, который обеспечит влияние общественности на формирование государственной политики в сфере образования взрослых.

Кроме того, законопроектом определяются правовые основы финансового обеспечения образования взрослых, в том числе деятельности Фонда поддержки образования взрослых, основная цель которого - оказывать финансовую поддержку провайдерам и соискателям образования взрослых на конкурсной основе.

Напомним, в июле нардепам не разрешили принимать на работу помощников без образования.