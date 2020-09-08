У МОН розробили законопроєкт про освіту дорослих: що він передбачає

Закон визначає пріоритетні напрями, складники та структуру освіти дорослих

Закон визначає пріоритетні напрями, складники та структуру освіти дорослих

Рixabay

Міністерство освіти та науки України пропонує до громадського обговорення законопроєкт “Про освіту дорослих”, який спрямований на законодавче забезпечення умов функціонування освіти дорослих в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі МОН, передає RegioNews.

"Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт закону України "Про освіту дорослих”, — сказано у повідомленні.

За словами т.в.о. міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, законопроєкт спрямований на законодавче забезпечення умов функціонування освіти дорослих в Україні. Він визначає пріоритетні напрями, складники та структуру освіти дорослих, засади державної політики у сфері освіти дорослих.

Нормами законопроєкту передбачені гнучкі механізми здобуття формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих, визнання кваліфікацій, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти.

Вводиться в законодавчий обіг термін "провайдер освіти дорослих” як комплексне поняття, яке охоплює всіх юридичних і фізичних осіб, що надають освітні послуги дорослим особам.

При цьому виділяються дві категорії провайдерів — центри освіти дорослих (провайдери, що працюють за програмами неформальної освіти дорослих і виконують соціальну функцію) та заклади освіти дорослих (надають освіту дорослих у певній галузі), які мають системно забезпечувати задоволення потреб дорослих у професійному та особистісному розвитку, а також доступність освіти дорослих для всіх потенційних здобувачів. Для усіх провайдерів освіти дорослих передбачено рівні права та обов’язки, визначено вимоги щодо забезпечення якості їхньої освітньої діяльності.

Однією із нових інституцій, відповідно до законопроєкту, має стати Національна рада з питань освіти дорослих — консультативний орган, який забезпечить вплив громадськості на формування державної політики у сфері освіти дорослих.

Окрім того, законопроєктом визначаються правові засади фінансового забезпечення освіти дорослих, у тому числі діяльності Фонду підтримки освіти дорослих, основна мета якого — надавати фінансову підтримку провайдерам та здобувачам освіти дорослих на конкурсних засадах.

Нагадаємо, у липні нардепам не дозволили приймати на роботу помічників без освіти.