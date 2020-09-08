В МВД рассказали о количестве больных коронавирусом правоохранителей

Работа правоохранителей связана с повышенным риском заражения

Работа правоохранителей связана с повышенным риском заражения

Фото: из открытых источников

Почти две тысячи человек среди сотрудников Министерства внутренних дел заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 с начала эпидемии.

Как передает RegioNews, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

У нас на сегодня с 345 тысяч сотрудников МВД уже почти две тысячи заболевших коронавирусом. Это в 2 раза больше, чем в среднем по стране", - сказал он.

По его словам, для 87 тысяч сотрудников министерства, которые непосредственно работали на улицах, выезжали на места преступлений, в МВД получили 2,6 млрд гривен на доплаты.

Из них 67 тысячи - полицейские, остальные 20 тысяч - сотрудники Нацгвардии и пограничной службы. Все они работали с гражданами и имели повышенную вероятность заболеть коронавирусом", - подчеркнул Геращенко.

Он также отметил, что полицейские получали доплату в 50% и денег хватило на период с апреля по июнь.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 7 сентября утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам.

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