У МВС розповіли про кількість хворих коронавірусом правоохоронців

Робота правоохоронців пов'язана з підвищеним ризиком зараження

Робота правоохоронців пов'язана з підвищеним ризиком зараження

Фото: з відкритих джерел

Майже дві тисячі осіб серед співробітників Міністерства внутрішніх справ заразилися коронавірусною інфекцією COVID-19 з початку епідемії.

Як передає RegioNews, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

У нас на сьогодні з 345 тисяч співробітників МВС вже майже дві тисячі хворих коронавірусом. Це в 2 рази більше, ніж в середньому по країні", - сказав він.

За його словами, для 87 тисяч співробітників міністерства, які безпосередньо працювали на вулицях, виїжджали на місця злочинів, в МВС отримали 2,6 млрд гривень на доплати.

З них 67 тисячі - поліцейські, решта 20 тисяч - працівники Нацгвардії і прикордонної служби. Всі вони працювали з громадянами і мали підвищену ймовірність захворіти коронавірусом", - підкреслив Геращенко.

Він також зазначив, що поліцейські отримували доплату в 50% і грошей вистачило на період з квітня по червень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 7 вересня затвердив механізм доплат до заробітних плат медичним працівникам.

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