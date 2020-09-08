У МВС розповіли про кількість хворих коронавірусом правоохоронців
Майже дві тисячі осіб серед співробітників Міністерства внутрішніх справ заразилися коронавірусною інфекцією COVID-19 з початку епідемії.
Як передає RegioNews, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
У нас на сьогодні з 345 тисяч співробітників МВС вже майже дві тисячі хворих коронавірусом. Це в 2 рази більше, ніж в середньому по країні", - сказав він.
За його словами, для 87 тисяч співробітників міністерства, які безпосередньо працювали на вулицях, виїжджали на місця злочинів, в МВС отримали 2,6 млрд гривень на доплати.
З них 67 тисячі - поліцейські, решта 20 тисяч - працівники Нацгвардії і прикордонної служби. Всі вони працювали з громадянами і мали підвищену ймовірність захворіти коронавірусом", - підкреслив Геращенко.
Він також зазначив, що поліцейські отримували доплату в 50% і грошей вистачило на період з квітня по червень.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 7 вересня затвердив механізм доплат до заробітних плат медичним працівникам.
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