Родители могут сами выбрать форму обучения для детей - Шмыгаль

Дети могут учиться в традиционной и дистанционной формах обучения

Дети могут учиться в традиционной и дистанционной формах обучения

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Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что родители смогут самостоятельно выбирать формы обучения для детей. Получить среднее образование дети смогут как в традиционной, так и дистанционной, экстернатной или домашней форме.

Об этом он рассказал в эфире канала "1+1", передает RegioNews.

Сегодня в Украине есть возможность учиться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашней. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в новом учебном году будут продолжать транслироваться телевизионные уроки, чтобы дети в сельской местности могли приобретать знания и пройти обучение дистанционно.

Премьер-министр подчеркнул, что высшие учебные заведения будут работать так же, как средние и дошкольные, однако если вуз находиться в "оранжевой зоне", будет запрещено обучение в группах более 20 человек.

Только в регионах, попавших в "красную зону", обязательным будет исключительно дистанционное обучение.

Напомним, Шмыгаль заявил, что государство закупит маски для учеников, если родители не смогут.