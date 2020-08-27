Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет
На исполнение постановления Шевченковского райсуда сняли электронный браслет с врача и волонтера Юлии Кузьменко, которая подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый, сообщает RegioNews.
"Друзья, совсем забыл сказать: представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Кузьменко электронное средство контроля", - написал адвокат.
Друзі, зовсім забув сказати: сьогодні представники поліції виконали ухвалу Шевченківського райсуду й зняли Kiyan Kuzmenko Julia електронний засіб контролю.Опубліковано Тарасом Безпалим Середа, 26 серпня 2020 р.
Напомним, врача Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, отпустили под круглосуточный домашний арест 11 августа. До этого она 8 месяцев провела в СИЗО.
18 августа Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт.