Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет

Такое решение принял суд

Такое решение принял суд

На исполнение постановления Шевченковского райсуда сняли электронный браслет с врача и волонтера Юлии Кузьменко, которая подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый, сообщает RegioNews.

"Друзья, совсем забыл сказать: представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Кузьменко электронное средство контроля", - написал адвокат.

Друзі, зовсім забув сказати: сьогодні представники поліції виконали ухвалу Шевченківського райсуду й зняли Kiyan Kuzmenko Julia електронний засіб контролю. Опубліковано Тарасом Безпалим Середа, 26 серпня 2020 р.

Напомним, врача Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, отпустили под круглосуточный домашний арест 11 августа. До этого она 8 месяцев провела в СИЗО.

18 августа Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт.