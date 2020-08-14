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14 августа 2020, 10:06 6

Большинство областей Украины предупреждают об угрозе возникновения пожаров - ГСЧС

14 августа 2020, 10:06 6
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Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать во всех областях стран, кроме Черниговской и Полтавской
Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать во всех областях стран, кроме Черниговской и Полтавской
Фото: из открытых источников
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В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности в ближайшие дни с 14-17 августа. Из-за этого значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Об этом предупреждают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Несколько дней на территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

14-17 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Самая жаркая погода будет наблюдаться на южной территории Украины.

Напомним, во Львове из-за масштабного пожара загорелся газопровод, пожар произошел в производственном здании.

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