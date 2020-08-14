Большинство областей Украины предупреждают об угрозе возникновения пожаров - ГСЧС
Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать во всех областях стран, кроме Черниговской и Полтавской
Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать во всех областях стран, кроме Черниговской и Полтавской
В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности в ближайшие дни с 14-17 августа. Из-за этого значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Об этом предупреждают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
Несколько дней на территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
14-17 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Самая жаркая погода будет наблюдаться на южной территории Украины.
Напомним, во Львове из-за масштабного пожара загорелся газопровод, пожар произошел в производственном здании.
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