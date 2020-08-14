Большинство областей Украины предупреждают об угрозе возникновения пожаров - ГСЧС

Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать во всех областях стран, кроме Черниговской и Полтавской

Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать во всех областях стран, кроме Черниговской и Полтавской

Фото: из открытых источников

В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности в ближайшие дни с 14-17 августа. Из-за этого значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Об этом предупреждают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews. Несколько дней на территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. 14-17 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении. Самая жаркая погода будет наблюдаться на южной территории Украины. Напомним, во Львове из-за масштабного пожара загорелся газопровод, пожар произошел в производственном здании.

.