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24 липня 2020, 12:26 3

В Україні введуть 2D-кодування ліків - МОЗ

24 липня 2020, 12:26 3
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На впровадження 2D-кодування може піти більше двох років
На впровадження 2D-кодування може піти більше двох років
Фото: flickr
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 2D-кодування здійснюватиметься під час виробництва препаратів, код одразу вноситься в загальну систему, і шлях лікарського засобу можна буде відслідковувати від виробництва до аптеки. Це допоможе в боротьбі з фальсифікатом.

Про це міністр розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

За даними ВООЗ, до 10% лікарських засобів, які є на ринку України, фальсифіковані. Це великий ризик для пацієнтів. ...Перше, що ми проговорили, - запровадження 2D-кодування на наших лікарських засобах, усіх, що використовуються і зареєстровані в Україні. Це і українського, і імпортного виробництва. Така світова практика", - сказав Степанов.

За його словами, першими на 2D-кодування будуть переведені ті лікарські засоби, які входять до урядової програми "Доступні ліки”.

Раніше повідомлялося, в Україні триває дослідження чотирьох лікарських засобів від COVID-19, по них вже йде клінічне випробування.

МОЗ ліки Максим Степанов здоров`я техніка
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