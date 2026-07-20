"Крымский рубильник off": Силы беспилотных систем в сутки вывели из строя еще 19 энергоузлов врага
Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины в рамках операции "Крымский рубильник off" поразили еще 19 энергоузлов на временно захваченных россиянами территориях, в том числе в Крыму
Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, передает RegioNews .
"+19 энергоузлов в Крыму и на ТОТ. Операция СБС "Крымский рубильник off" в действии", - отметил Бровди.
В общей сложности, по его словам, с 1 по 20 июля результативно поразить удалось уже 104 подстанции и электроузлы.
Поражение произвели операторы 1 отдельного центра ССС и 20, 412, 414 и 427 бригад ССС.
На этот раз поражены:
- электроподстанция ПС 110 кВ "Лучистое" в Лучистом (Крым);
- электроподстанция ПС 110 кВ "Морское" в Морском (Крым);
- электроподстанция ПС 110 кВ "Приветное" в Приветном (Крым);
- электроподстанция ПС 110 кВ "Дарсан" в Ялте (Крым);
- электроподстанция ПС 110 кВ "Соляна" в Керчи (Крым);
- электроподстанция ПС 220 кВ "Азовская" в Старом Крыму (Крым);
- электроподстанция ПС 110 кВ "Заря" в Понизовке (Крым);
- электроподстанция ПС 110 кВ "Капсель" в Судаке (Крым);
- электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель" в Щебетовке (Крым);
- электроподстанция ПС 110 кВ "Ленино" в Еди-Кую (Крым);
- электроподстанция ПС 220 кВ "Нансосна-3" в Зеленом Яру (Крым);
- электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская" в Бердянске (Крым);
- электроподстанция в Широком Херсонской области;
- электроподстанция в Землянках Донецкой области;
- электроподстанция в Безгиновом Луганской области;
- электроподстанция в Белой Горе Луганской области;
- электроподстанция в Денежниково на Луганщине;
- электроподстанция в Макеевке Донецкой области;
- электроподстанция в Запорожской области.
Напомним, что подразделения Сил беспилотных систем ВСУ ночью 19 июля нанесли поражение по 13 электроподстанциям, в том числе восьми - во временно оккупированном Крыму, и четырех плавсредствах теневого флота Российской Федерации в Черном море.