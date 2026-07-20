"Крымский рубильник off": Силы беспилотных систем в сутки вывели из строя еще 19 энергоузлов врага

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Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины в рамках операции "Крымский рубильник off" поразили еще 19 энергоузлов на временно захваченных россиянами территориях, в том числе в Крыму

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, передает RegioNews .

"+19 энергоузлов в Крыму и на ТОТ. Операция СБС "Крымский рубильник off" в действии", - отметил Бровди.

В общей сложности, по его словам, с 1 по 20 июля результативно поразить удалось уже 104 подстанции и электроузлы.

Поражение произвели операторы 1 отдельного центра ССС и 20, 412, 414 и 427 бригад ССС.

На этот раз поражены:

электроподстанция ПС 110 кВ "Лучистое" в Лучистом (Крым);

электроподстанция ПС 110 кВ "Морское" в Морском (Крым);

электроподстанция ПС 110 кВ "Приветное" в Приветном (Крым);

электроподстанция ПС 110 кВ "Дарсан" в Ялте (Крым);

электроподстанция ПС 110 кВ "Соляна" в Керчи (Крым);

электроподстанция ПС 220 кВ "Азовская" в Старом Крыму (Крым);

электроподстанция ПС 110 кВ "Заря" в Понизовке (Крым);

электроподстанция ПС 110 кВ "Капсель" в Судаке (Крым);

электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель" в Щебетовке (Крым);

электроподстанция ПС 110 кВ "Ленино" в Еди-Кую (Крым);

электроподстанция ПС 220 кВ "Нансосна-3" в Зеленом Яру (Крым);

электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская" в Бердянске (Крым);

электроподстанция в Широком Херсонской области;

электроподстанция в Землянках Донецкой области;

электроподстанция в Безгиновом Луганской области;

электроподстанция в Белой Горе Луганской области;

электроподстанция в Денежниково на Луганщине;

электроподстанция в Макеевке Донецкой области;

электроподстанция в Запорожской области.

Напомним, что подразделения Сил беспилотных систем ВСУ ночью 19 июля нанесли поражение по 13 электроподстанциям, в том числе восьми - во временно оккупированном Крыму, и четырех плавсредствах теневого флота Российской Федерации в Черном море.