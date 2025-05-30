В Черном и Азовском морях боевые корабли россиян отсутствуют
По состоянию на утро 30 мая ни один российский ракетоноситель в Черном и Азовском морях не зафиксирован
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
В Средиземном море – 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовского моря – 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
Напомним, в течение недели противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 312 средств воздушной разведки и нападения РФ.
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