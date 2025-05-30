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30 травня 2025, 06:56

У Чорному та Азовському морях бойові кораблі росіян відсутні

30 травня 2025, 06:56
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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Станом на ранок 30 травня жодного російського ракетоносія в Чорному та Азовському морях не зафіксовано

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Водночас у Середземному морі – 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, протягом тижня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 312 засобів повітряної розвідки та нападу РФ.

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