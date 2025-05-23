В Черном и Азовском морях отсутствуют российские боевые корабли
По состоянию на утро 23 мая ни один российский ракетоноситель в Черном и Азовском морях не зафиксирован
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
В Средиземном море – 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 13 судов, из них 9 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
Напомним, на днях морские пехотинцы сняли, как приземлили российские БпЛА-разведчики ZALA и Supercam.
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