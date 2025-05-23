У Чорному та Азовському морях відсутні російські бойові кораблі
Станом на ранок 23 травня жодного російського ракетоносія в Чорному та Азовському морях не зафіксовано
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Водночас у Середземному морі – 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 13 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, днями морські піхотинці зафільмували, як приземлили російські БпЛА-розвідники ZALA та Supercam.
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