Залп до 6 ракет: оккупанты вывели в Черное море носитель "Калибров"
По состоянию на утро понедельника, 28 апреля, российские войска вывели в акваторию Черного моря один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до шести ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
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в Азовском море корабли РФ отсутствуют;
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в Средиземном море украинские военные фиксируют три корабля РФ, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет.
Напомним, во временно оккупированном Крыму россияне усиливают тотальный контроль над гражданскими.
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