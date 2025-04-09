фото: ЦНС

В Бахчисарае временно оккупированного Крыма россияне открыли курсы подготовки детей к мобилизации. Там их обучают тактике, медицинской подготовке, обращению с оружием и вождению

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"Во временно оккупированном Бахчисарае стартовала "Школа юных командиров" – курс для 120 детей из ТО Крыма и Херсонщины. За 10 дней подростков обучали тактике, медицинской подготовке, обращению с оружием и вождению", – говорится в сообщении.

Отмечается, что под видом "образования" – открытое военное обучение несовершеннолетних: навязывание культа войны, подготовка к службе и уничтожение национального сознания.

"Бахчисарай – бывший центр культуры крымских татар – теперь стал полигоном для зомбирования детей. Это не воспитание, а вербовка детей – прямое нарушение международного права и военное преступление, запрещенное Женевской конвенцией", – добавили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях захватчики принудительно привлекают детей в военные учреждения РФ, готовя их к будущим войнам.