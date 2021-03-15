В оккупированном Крыму нашли "виновных" в водной блокаде полуострова

Ответственность возлагают на нардепов и президентов Украины

Ответственность возлагают на нардепов и президентов Украины

Фото: из открытых источников

Так называемый глава "крымского парламента" Владимир Константинов, считает, что в водной блокаде Крыма виноваты народные депутаты Украины Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на российские СМИ.

"Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей. За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией сбежали в Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа" Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев", - сказал Константинов.

Помимо этого, по словам представителя оккупационной власти, ответственность лежит на президентах Украины - Петре Порошенко, "с согласия которого все было сделано", и Владимире Зеленском, "который продолжает начатый курс варварского отношения к крымчанам".

Ранее сообщалось, что в Крыму высохли два водохранилища, еще одно - на грани.