09:46  10 июля
В Украине новый рекорд по коронавирусу: за сутки выздоровели более 1000 человек
08:44  10 июля
Население Крыма на 100% обеспечено водой - СНБО
08:19  10 июля
Сутки на Донбассе: боевики семь раз нарушили режим "тишины", потерь среди украинских военных нет
UA | RU
UA | RU
10 июля 2020, 08:44 10

Население Крыма на 100% обеспечено водой - СНБО

10 июля 2020, 08:44 10
Читайте також українською мовою
Без воды остаются только предприятия промышленности
Без воды остаются только предприятия промышленности
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На сегодняшний день в оккупированном Россией Крыму нет проблем с водой для населения: на полуострове достаточно воды, для того, чтобы население ней пользовалось.

Как передает RegioNews, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Право на владу".

Крымское население обеспечено водой. Никаких проблем сегодня для крымского населения, действительно, не существует. Там вода сегодня есть в достаточном количестве для того, чтобы население ею пользовалось", - отметил Данилов.

По его словам, то, что там нет воды для промышленности - это уже другой вопрос. На этот счет у украинских властей позиция простая: "Когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина, там обязательно будет украинская вода и нет ничего там такого сложного в этом вопросе".

"До тех пор пока Крым не является украинским, я считаю, подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Население сегодня питьевой водой обеспечено на 100 процентов”, — сказал Данилов.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что в СНБО не видят условий для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе.

СНБО вода Крым Алексей Данилов промышленность
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Львовская область: более 80% автостанций региона контролируют 4 бизнес клана
Как война кланов Фирташа и Яценюка в Черновцах породила новую политсилу
Все публикации »
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »