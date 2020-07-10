Население Крыма на 100% обеспечено водой - СНБО

Без воды остаются только предприятия промышленности

Без воды остаются только предприятия промышленности

Фото: из открытых источников

На сегодняшний день в оккупированном Россией Крыму нет проблем с водой для населения: на полуострове достаточно воды, для того, чтобы население ней пользовалось.

Как передает RegioNews, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Право на владу".

Крымское население обеспечено водой. Никаких проблем сегодня для крымского населения, действительно, не существует. Там вода сегодня есть в достаточном количестве для того, чтобы население ею пользовалось", - отметил Данилов.

По его словам, то, что там нет воды для промышленности - это уже другой вопрос. На этот счет у украинских властей позиция простая: "Когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина, там обязательно будет украинская вода и нет ничего там такого сложного в этом вопросе".

"До тех пор пока Крым не является украинским, я считаю, подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Население сегодня питьевой водой обеспечено на 100 процентов”, — сказал Данилов.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что в СНБО не видят условий для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе.