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05 октября 2026, 16:08

В Харьковской области фермеры нашли во время сбора подсолнечника 6 боевых частей российских БПЛА

05 октября 2026, 16:08
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Фото: ГСЧС
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В Харьковской области саперы ГСЧС изъяли шесть недетонированных боевых частей российских беспилотников типа «Герань». Опасную находку обнаружили фермеры во время уборки подсолнечника на территории Богодуховской городской территориальной громады

Об этом сообщили ГСЧС, передает RegioNews .

Специалисты ГСЧС изъяли остатки беспилотников и их боевые части. Опасные предметы были обезврежены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя приближаться к ним или прикасаться к ним.

Если вы заметили потенциально опасный предмет, необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номерам 101 или 112 .

Даже снаружи поврежденные остатки беспилотников могут представлять смертельную опасность.

Напомним, что в Житомирской области полицейские взрывотехники обнаружили и обезвредили боевую часть российского беспилотника, которая не сдетонировала после недавних атак РФ на область.

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