На Кіровоградщині судитимуть чоловіка за незаконне розорювання землі та знищення ґрунту

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Про це повідомляє прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

Чоловіка обвинувачують у безгосподарському використанні земель, що призвело до порушення структури ґрунту та виведення ділянки із сільськогосподарського обороту.

За даними слідства, чоловік мав у власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, однак самовільно розширив площу посівів за її межі.

Упродовж 2021–2023 років поблизу села Лікареве Новомиргородської громади він, не маючи відповідних дозволів, за допомогою сільськогосподарської техніки зняв родючий шар ґрунту, розорав та засіяв культурами 1,5 га землі.

Унаслідок цього було порушено структуру ґрунту, а земельну ділянку виведено із сільськогосподарського обороту.

За розрахунками Державної екологічної інспекції Придніпровського округу, такими діями довкіллю завдано понад 92 тисячі гривень шкоди.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 254 КК України — безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тяжкі наслідки.

Досудове розслідування здійснювали слідчі поліції.

Нагадаємо, що у Кам’янському районі Дніпропетровської області перед судом постане 66-річний чоловік, який самовільно зайняв земельну ділянку площею понад 1,3 га та використовував її для вирощування соняшнику.