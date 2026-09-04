РФ атакувала Кропивницький реактивними дронами: є постраждалий, пошкоджені будинок і підприємство

Фото: Кіровоградська ОВА

У Кропивницькому внаслідок ударів російських військ реактивними дронами постраждала людина. Також пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку та підприємства

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

За його словами, увечері 3 вересня російські військові завдали ударів реактивними дронами по обласному центру. Одна людина постраждала, їй надали необхідну медичну допомогу.

Унаслідок атаки пошкоджено дах багатоповерхівки. Також зафіксовано влучання на території одного з підприємств. Там загорілася покрівля. Ще одна пожежа виникла на відкритій території.

Рятувальники ліквідували всі займання.

Сьогодні у Кропивницькому розпочне роботу спеціальна комісія, яка зафіксує наслідки атаки та завдані збитки. Після цього комунальні служби розпочнуть роботи з ліквідації наслідків руйнувань.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали 890 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.