Закрыл дело о пьяном вождении: в Кировоградской области будут судить судью и чиновника за взятку

Фото: Нацполиция Украины

В Кировоградской области в суд направили обвинительный акт в отношении судьи районного суда и заместителя председателя территориальной общины. Их обвиняют в получении неправомерной выгоды при содействии в закрытии административного дела по управлению автомобилем в состоянии опьянения

Об этом сообщила Нацполиция Украины, передает RegioNews .

По данным следствия, в одном из районных судов области рассматривали административные материалы в отношении водителя, привлекаемого к ответственности за нетрезвое управление.

Мужчина, стремясь добиться закрытия дела, обратился за помощью к заместителю председателя территориального общества. Чиновник имел дружеские отношения с судьей и согласился помочь в нужном решении.

По версии следствия, после принятия судьей необходимого решения заместитель председателя общества получил от водителя оговоренные средства. Часть неправомерной выгоды он передал судье, а остальное оставил себе как вознаграждение за посредничество.

Ранее судье и чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом.

В настоящее время обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что ДБР сообщило о подозрении главе одного из районных судов Киевщины . За $2,5 тысяч он помогал военнообязанному получить судебное решение, которое могло стать основанием для отсрочки от мобилизации.