На Кіровоградщині судитимуть жінку, яка організувала схему вивезення ухилянта за кордон

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На Кіровоградщині судитимуть 30-річну жительку Новоукраїнського району, яка за 10 тисяч доларів запропонувала військовозобов’язаному оформити фіктивне батьківство, щоб він отримав можливість виїхати з України під час воєнного стану

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури вже направили до суду обвинувальний акт.

За даними слідства, влітку 2025 року жінка народила доньку, однак відомостей про її батька не було. Цю обставину вона вирішила використати для організації схеми незаконного виїзду чоловіка за кордон.

Обвинувачена знайшла жителя Кропивницького, який уже виховував двох дітей. Вона запропонувала йому записатися батьком своєї доньки. Таким чином чоловік мав отримати документи про народження третьої дитини та надалі видавати себе за багатодітного батька.

При цьому створювати сім’ю або фактично виховувати дитину разом вони не планували. За оформлення фіктивного батьківства жінка попросила 10 тисяч доларів США.

У червні вони разом звернулися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Кропивницькому. Першу спробу оформити документи довелося відкласти, оскільки чоловік не мав із собою паспорта.

За тиждень вони повернулися з необхідними документами та подали спільну заяву про визнання батьківства. Після оформлення чоловік отримав свідоцтво про народження, у якому його записали батьком чужої дитини.

Одразу після цього він передав жінці обумовлені 10 тисяч доларів. За кілька хвилин її затримали правоохоронці.

Жінку обвинувачують у сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України з корисливих мотивів — ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.