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27 серпня 2026, 15:46

На Кіровоградщині учасникам банди "руского" оголосили нові підозри

27 серпня 2026, 15:46
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Фото: Нацполіція
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На Кіровоградщині правоохоронці встановили нові епізоди діяльності банди, яка, за даними слідства, тероризувала підприємців і мешканців Олександрії та вимагала у них гроші під вигаданими приводами

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.

Підозрювані приходили до потерпілих і заявляли, що ті нібито мають перед ними борги. Суми вигаданих боргових зобов’язань становили від 3 до 10 тисяч доларів. Вимоги супроводжувалися погрозами фізичною розправою.

Якщо потерпілі відмовлялися платити, зловмисники, за даними поліції, могли відбирати у них транспортні засоби та нерухомість.

У січні 2026 року правоохоронці провели спецоперацію, під час якої затримали організатора та п’ятьох учасників угруповання. У межах подальшого розслідування слідчі встановили нові епізоди злочинної діяльності окремих фігурантів.

Загалом, за даними слідства, учасники банди незаконно отримали від потерпілих 29 тисяч доларів.

На підставі нових доказів двом кримінальним авторитетам та двом їхнім спільникам повідомили про нові підозри за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання. Трьом із них інкримінують злочин, вчинений у складі організованої групи.

Нагадаємо, що прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру п’ятьом чоловікам, яких підозрюють у викраденні понад мільйона гривень із підприємства у Кропивницькому районі. Усім обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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