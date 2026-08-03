На Кіровоградщині педофіл отримав вирок за наругу над 8-річною племінницею
Благовіщенський районний суд Кіровоградської області визнав чоловіка винним у злочині проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої дитини й призначив йому 7 років позбавлення волі
Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Прокурори довели, що у лютому 2025 року засуджений, скориставшись довірою батьків дівчинки, які залишили дітей під його наглядом, вчинив злочин щодо 8-річної потерпілої.
У будинку в той момент перебували й інші діти, однак правоохоронці не встановили жодних протиправних дій щодо них.
За даними прокуратури, обвинувачений до останнього заперечував свою вину, однак зібрані під час досудового розслідування та досліджені в суді докази підтвердили його причетність до злочину.
Вирішальними стали:
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результати судових експертиз;
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показання свідків;
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висновки психологів;
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відеозапис допиту дитини, проведеного за спеціальною процедурою, що дозволило уникнути повторного психологічного травмування потерпілої під час судового розгляду.
Підтримуючи публічне обвинувачення, прокурори вимагали максимально суворого покарання — 10 років позбавлення волі, однак суд, оцінивши всі докази в їх сукупності, призначив 7 років ув’язнення.
Після набрання вироком законної сили інформацію про засудженого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.
У прокуратурі заявили, що не погоджуються з призначеним покаранням через його м’якість і готують апеляційну скаргу, наполягаючи на більш суворому покаранні, передбаченому законом.
Нагадаємо, що ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки ч. 3 ст. 152 КК України.