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03 серпня 2026, 18:59

На Кіровоградщині педофіл отримав вирок за наругу над 8-річною племінницею

03 серпня 2026, 18:59
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Фото: САП
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Благовіщенський районний суд Кіровоградської області визнав чоловіка винним у злочині проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої дитини й призначив йому 7 років позбавлення волі

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори довели, що у лютому 2025 року засуджений, скориставшись довірою батьків дівчинки, які залишили дітей під його наглядом, вчинив злочин щодо 8-річної потерпілої.

У будинку в той момент перебували й інші діти, однак правоохоронці не встановили жодних протиправних дій щодо них.

За даними прокуратури, обвинувачений до останнього заперечував свою вину, однак зібрані під час досудового розслідування та досліджені в суді докази підтвердили його причетність до злочину.

Вирішальними стали:

  • результати судових експертиз;

  • показання свідків;

  • висновки психологів;

  • відеозапис допиту дитини, проведеного за спеціальною процедурою, що дозволило уникнути повторного психологічного травмування потерпілої під час судового розгляду.

Підтримуючи публічне обвинувачення, прокурори вимагали максимально суворого покарання — 10 років позбавлення волі, однак суд, оцінивши всі докази в їх сукупності, призначив 7 років ув’язнення.

Після набрання вироком законної сили інформацію про засудженого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.

У прокуратурі заявили, що не погоджуються з призначеним покаранням через його м’якість і готують апеляційну скаргу, наполягаючи на більш суворому покаранні, передбаченому законом.

Нагадаємо, що ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки ч. 3 ст. 152 КК України.

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