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26 червня 2026, 18:47

"Багатодітний батько" за 10 тисяч доларів: на Кіровоградщині викрили схему ухилення від мобілізації

26 червня 2026, 18:47
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Фото: прокуратура Кіровоградської області
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На Кіровоградщині правоохоронці викрили схему, яка, за даними слідства, мала допомогти військовозобов’язаному чоловікові отримати право на виїзд за кордон під час воєнного стану

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews.

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури жительці Новоукраїнського району повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За версією слідства, жінка вирішила використати власну новонароджену дитину як інструмент для заробітку. Знаючи, що у свідоцтві про народження немає запису про батька, вона почала шукати чоловіка призовного віку, який уже виховує двох дітей. План був простий: оформити фіктивне батьківство, після чого чоловік формально ставав би багатодітним батьком і міг претендувати на виїзд за межі України.

У поле зору підозрюваної потрапив мешканець Кропивницького який погодився на це. Вона за свої послуги запросила 10 тисяч доларів США.

Для реалізації задуму вони двічі відвідали відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Кропивницькому. Першу спробу оформити документи зірвала банальна обставина — чоловік прийшов без документа, що посвідчує особу. Втім, від намірів учасники схеми не відмовилися. За кілька днів вони знову прибули до установи, подали заяву про визнання батьківства та отримали нове свідоцтво про народження дитини із внесеними відомостями про батька.

За інформацією слідства, одразу після отримання документа чоловік передав обумовлену винагороду — 10 тисяч доларів США. Після передачі коштів жінку затримали правоохоронці.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, що у Києві викрили схему встановлення інвалідності за 25000-30000$. Серед підозрюваних - голова ВЛК, колишній очільник одного з військоматів та колишній лікар ВЛК МОУ.

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