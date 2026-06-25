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25 червня 2026, 16:59

На Кіровоградщині судитимуть групу, що ошукала родини зниклих безвісти військових

25 червня 2026, 16:59
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Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
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Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох учасників організованої злочинної групи, яких обвинувачують у шахрайстві щодо родин безвісти зниклих військовослужбовців

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNew.

За даними слідства, двоє жителів області організували злочинну схему та залучили до неї ще трьох спільників. Фігуранти моніторили соціальні мережі, групи пошуку безвісти зниклих військових та інші відкриті джерела, звідки отримували інформацію про військовослужбовців та їхніх родичів.

Надалі вони телефонували матерям, дружинам та іншим близьким захисників, представляючись працівниками фінансових підрозділів військових частин. Використовуючи особисті дані військових та членів їхніх сімей, входили в довіру до потерпілих та переконували, що для отримання нібито передбачених державою виплат необхідно терміново провести низку фінансових операцій.

Насправді ж усі кошти надходили на рахунки учасників групи. Отримані гроші обвинувачені знімали через банкомати та розподіляли між собою.

За встановленими епізодами протягом серпня 2025 року – січня 2026 року потерпілим завдано збитків на суму понад 1,7 млн гривень.

Серед потерпілих – родини військовослужбовців з Одеської, Хмельницької, Дніпропетровської, Закарпатської та інших областей України, які розшукували своїх безвісти зниклих рідних.

На час досудового розслідування двоє обвинувачених перебували під вартою, ще троє – під домашнім арештом.

Нагадаємо, що раніше на Кіровоградщині повідомили підозри п’ятьом учасникам групи та змінили раніше повідомлені підозри у вчиненні шахрайства у складі організованої групи.

Слідство встановило, що двоє жителів області організували злочинну схему та залучили до неї ще трьох спільників. Фігуранти моніторили соціальні мережі, групи пошуку безвісти зниклих військових та інші відкриті джерела, звідки отримували інформацію про військовослужбовців та їхніх родичів.

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