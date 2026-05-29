Верховний Суд поставив крапку у справі про вбивство на Кіровоградщині

На Кіровоградщині прокурори домоглися остаточного вироку у справі про жорстоке вбивство чоловіка в Олександрії після того, як обвинуваченого фактично звільнили від покарання

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

Йдеться про події грудня 2018 року. За даними слідства, між двома знайомими у квартирі багатоповерхівки виник конфлікт, який переріс у жорстоке побиття.

Потерпілому завдали десятки ударів руками та ногами по голові й тулубу, після чого викинули з балкона восьмого поверху. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Судово-медична експертиза зафіксувала понад 25 травматичних ушкоджень, зокрема переломи, черепно-мозкову травму та пошкодження внутрішніх органів. У квартирі правоохоронці виявили сліди крові, пошкоджені меблі та сліди волочіння потерпілого до балкона.

У 2024 році Знам’янський міськрайонний суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві та призначив йому 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

Однак апеляційний суд перекваліфікував справу на вбивство через необережність і звільнив обвинуваченого від покарання через сплив строків давності.

Прокурори оскаржили це рішення у Верховному Суді. Вони наголосили, що характер травм, кількість ударів та спосіб вчинення злочину свідчать про умисел на вбивство. Також прокуратура спростувала версію про випадкове падіння потерпілого з балкона.

Верховний Суд погодився з доводами прокурорів, скасував рішення апеляційної інстанції та призначив новий розгляд. У серпні 2025 року апеляційний суд знову визнав чоловіка винним за ст. 115 КК України та залишив покарання у вигляді 7 років і 6 місяців ув’язнення.

Сторона захисту повторно звернулася до Верховного Суду, однак касаційну скаргу залишили без задоволення. Остаточний вирок набрав законної сили 13 травня 2026 року.

