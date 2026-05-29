29 травня 2026, 19:59

Верховний Суд поставив крапку у справі про вбивство на Кіровоградщині

Фото ілюстративне
На Кіровоградщині прокурори домоглися остаточного вироку у справі про жорстоке вбивство чоловіка в Олександрії після того, як обвинуваченого фактично звільнили від покарання

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews

Йдеться про події грудня 2018 року. За даними слідства, між двома знайомими у квартирі багатоповерхівки виник конфлікт, який переріс у жорстоке побиття.

Потерпілому завдали десятки ударів руками та ногами по голові й тулубу, після чого викинули з балкона восьмого поверху. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Судово-медична експертиза зафіксувала понад 25 травматичних ушкоджень, зокрема переломи, черепно-мозкову травму та пошкодження внутрішніх органів. У квартирі правоохоронці виявили сліди крові, пошкоджені меблі та сліди волочіння потерпілого до балкона.

У 2024 році Знам’янський міськрайонний суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві та призначив йому 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

Однак апеляційний суд перекваліфікував справу на вбивство через необережність і звільнив обвинуваченого від покарання через сплив строків давності.

Прокурори оскаржили це рішення у Верховному Суді. Вони наголосили, що характер травм, кількість ударів та спосіб вчинення злочину свідчать про умисел на вбивство. Також прокуратура спростувала версію про випадкове падіння потерпілого з балкона.

Верховний Суд погодився з доводами прокурорів, скасував рішення апеляційної інстанції та призначив новий розгляд. У серпні 2025 року апеляційний суд знову визнав чоловіка винним за ст. 115 КК України та залишив покарання у вигляді 7 років і 6 місяців ув’язнення.

Сторона захисту повторно звернулася до Верховного Суду, однак касаційну скаргу залишили без задоволення. Остаточний вирок набрав законної сили 13 травня 2026 року.

Нагадаємо, що на Тернопільщині поліція розслідує жорстоке вбивство, що сталося в ніч на 26 травня у селі Розтоки.

