Затримано киянина, який торгував гранатометами та боєприпасами

За процесуального керівництва прокурорів Кропивницької окружної прокуратури викрито 50-ти річного мешканця Києва, який на “замовлення” реалізовував зброю та боєприпаси

Про це повідомляє прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

За даними слідства, фігурант налагодив продаж автоматичної вогнепальної зброї, гранатометів, вибухові пристроїв та боєприпасів.

Весь арсенал зброї підозрюваний зберігав на території власного домоволодіння.

Під час проведення санкціонованих обшуків у нього виявлено та вилучено стрілецьку нарізну зброю, гранатомети з боєкомплектами, автоматичну зброю, гранати, патрони, порох тощо.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після чергової реалізації "товару” на суму майже 200 тисяч гривень.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України.

Судом обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

