Затримано киянина, який торгував гранатометами та боєприпасами
За процесуального керівництва прокурорів Кропивницької окружної прокуратури викрито 50-ти річного мешканця Києва, який на “замовлення” реалізовував зброю та боєприпаси
Про це повідомляє прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews.
За даними слідства, фігурант налагодив продаж автоматичної вогнепальної зброї, гранатометів, вибухові пристроїв та боєприпасів.
Весь арсенал зброї підозрюваний зберігав на території власного домоволодіння.
Під час проведення санкціонованих обшуків у нього виявлено та вилучено стрілецьку нарізну зброю, гранатомети з боєкомплектами, автоматичну зброю, гранати, патрони, порох тощо.
Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після чергової реалізації "товару” на суму майже 200 тисяч гривень.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України.
Судом обрано запобіжний захід — тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
