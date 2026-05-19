Двум военным РФ объявили подозрение за пытки людей в ямах в Киевской области

Правоохранители сообщили о подозрении двум военнослужащим ВС РФ в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, во время временной оккупации села Богдановка Броварского района в марте 2022 года российские военные запугивали жителей, угрожали им оружием и проводили рейды по домам.

Один из подозреваемых – командир танка подразделения 90-й танковой дивизии РФ. Вместе с другими военными и неустановленными лицами задержали по меньшей мере трех гражданских мужчин. Их содержали в подвале и специально обустроенных местах без света, тепла, еды и медицинской помощи – со связанными руками и под постоянными угрозами.

Во время допросов военные избивали людей руками, ногами и прикладами оружия, пытаясь получить информацию о ВСУ. Одного из мужчин держали в яме, покрытой металлической крышкой.

После очередных пыток один из потерпевших - пенсионер МВД - пропал без вести. Его местонахождение до сих пор не установлено. Другим мужчинам удалось скрыться.

