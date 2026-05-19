На Купянщине из-за удара БПЛА под завалами погибла женщина
Российская армия 19 мая атаковала беспилотником поселок Шевченково Купянского района, под завалами дома погибла женщина, у трех женщин – острая реакция на стресс
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .
"Враг ударил БПЛА по частному дому в Шевченковом. В результате атаки под завалами погибла 51-летняя женщина. Еще трое женщин подверглись острой реакции на стресс - медики оказали им необходимую помощь", - рассказал Синегубов.
Как сообщило Главное управление ГСЧС в Харьковской области, войска РФ ударили по поселку около полудня.
По данным спасателей, деблокировавших тело, погибшей женщине было 75 лет. В результате удара возник пожар на площади 150 кв. м.
Напомним, что в Прилуках на Черниговщине в результате баллистической атаки РФ по центральной части города уже известно о трех погибших.