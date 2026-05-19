12:31  19 мая
В Киеве объявили подозрение мужчине, который избил и запугивал пистолетом охранника
11:10  19 мая
На Буковине при попытке побега в Молдову скончался киевлянин
09:10  19 мая
В Харькове осудили военного за отношения с 14-летней девочкой
UA | RU
UA | RU
19 мая 2026, 17:33

На Купянщине из-за удара БПЛА под завалами погибла женщина

19 мая 2026, 17:33
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОГА
Читайте також
українською мовою

Российская армия 19 мая атаковала беспилотником поселок Шевченково Купянского района, под завалами дома погибла женщина, у трех женщин – острая реакция на стресс

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

"Враг ударил БПЛА по частному дому в Шевченковом. В результате атаки под завалами погибла 51-летняя женщина. Еще трое женщин подверглись острой реакции на стресс - медики оказали им необходимую помощь", - рассказал Синегубов.

Как сообщило Главное управление ГСЧС в Харьковской области, войска РФ ударили по поселку около полудня.

По данным спасателей, деблокировавших тело, погибшей женщине было 75 лет. В результате удара возник пожар на площади 150 кв. м.

Напомним, что в Прилуках на Черниговщине в результате баллистической атаки РФ по центральной части города уже известно о трех погибших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область российская армия БПЛА атака
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Киеве иностранец клеил символику ВСУ на гражданские джипы и жег их по заказу РФ
19 мая 2026, 18:20
В Никополе российские БПЛА дважды атаковали спасателей ГСЧС
19 мая 2026, 17:58
Двум военным РФ объявили подозрение за пытки людей в ямах в Киевской области
19 мая 2026, 17:13
Трех агентов РФ приговорили к 15 годам за поджоги и шпионаж
19 мая 2026, 16:54
В Харькове на ремонте дороги "потеряли" миллион
19 мая 2026, 16:45
На Харьковщине пьяный мужчина совершил сексуальное насилие над 8-летней девочкой
19 мая 2026, 16:42
В Ровенской области мужчина застрелил сожительницу и убил себя
19 мая 2026, 16:20
Вражеский удар по Прилукам: количество погибших увеличилось
19 мая 2026, 16:20
В Харькове мужчина избил женщину из-за замечаний о собаке
19 мая 2026, 15:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »