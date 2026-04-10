На Кіровоградщині поїзд протаранив легковик на залізничному переїзді
Аварія на залізничному переїзді сталася 9 квітня у місті Новомиргород Новоукраїнського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Не переконавшись у безпеці руху, 20-річний водій авто "ВАЗ 211440" виїхав на переїзд на перегоні Новомиргород – Виска. Як наслідок – локомотив протаранив легковик.
Внаслідок зіткнення 20-річний пасажир автівки отримав травми.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вранці 30 березня на Львівщині пасажирський потяг збив жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці.
