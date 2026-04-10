11:35  10 квітня
На Київщині чоловік нахабно вкрав чужу автівку прямо з парковки
08:37  10 квітня
ДТП з маршруткою в Одесі: загинула пасажирка, військовому загрожує до 8 років
08:21  10 квітня
На Рівненщині тривають пошуки 4-річного хлопчика: що відомо наразі
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2026, 12:14

На Кіровоградщині поїзд протаранив легковик на залізничному переїзді

Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Аварія на залізничному переїзді сталася 9 квітня у місті Новомиргород Новоукраїнського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Не переконавшись у безпеці руху, 20-річний водій авто "ВАЗ 211440" виїхав на переїзд на перегоні Новомиргород – Виска. Як наслідок – локомотив протаранив легковик.

Внаслідок зіткнення 20-річний пасажир автівки отримав травми.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вранці 30 березня на Львівщині пасажирський потяг збив жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кіровоградська область події ДТП залізниця поїзд постраждалий
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На Полтавщині авто влетіло в паркан: двоє пасажирок у лікарні
10 квітня 2026, 13:42
"Зниклі" дружини для відстрочки: викрито суддівсько-адвокатську схему на Сумщині
10 квітня 2026, 13:27
На Прикарпатті ділок заробив сотні тисяч гривень на платному паркуванні
10 квітня 2026, 13:15
Дрони атакували порт на Одещині: пошкоджено резервуар з олією
10 квітня 2026, 12:58
Спецоперація на Запорізькому напрямку: уражено ключові об'єкти ППО РФ
10 квітня 2026, 12:49
Скандальна приватизація у Львові: Суд скасував угоду з компанією батька голови ОВА
10 квітня 2026, 12:36
На Дніпропетровщині викрили ділків, які переправляли чоловіків за кордон
10 квітня 2026, 11:58
Вимагав у військового $7000 за "вирішення питання": у Вінниці затримали адвоката
10 квітня 2026, 11:42
На Київщині чоловік нахабно вкрав чужу автівку прямо з парковки
10 квітня 2026, 11:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »