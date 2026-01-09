Иллюстративное фото: armyinform

Прошла очередная тяжелая ночь для Украины. Под прицелом врага находилась и Кировоградская область

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

В результате вражеской дроновой атаки в одной из громад Новоукраинского района повреждено частное домовладение.

К счастью, пострадавших нет. Территорию обследуют специалисты.

Напомним, в ночь на 9 января РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования. Враг запустил 242 беспилотника и 36 ракет.