Атака дронов на Кировоградской области: что известно
Прошла очередная тяжелая ночь для Украины. Под прицелом врага находилась и Кировоградская область
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.
В результате вражеской дроновой атаки в одной из громад Новоукраинского района повреждено частное домовладение.
К счастью, пострадавших нет. Территорию обследуют специалисты.
Напомним, в ночь на 9 января РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования. Враг запустил 242 беспилотника и 36 ракет.
