Ціна зради 1200 гривень: у Кропивницькому судили чоловіка, який працював на росіян

Подільський районний суд міста Кропивницького визнав місцевого жителя винним у незаконному поширенні інформації про ЗСУ. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку 2025 року чоловік отримав дзвінок від незнайомця, який запропонував заробляти гроші на фото певних локацій. Це був російський номер. Співрозмовник попросив місцевого жителя сфотографувати приміщення льотної академії, бажано з середини. Обвинувачений зняв будівлю лише ззовні, за що отримав 1 200 гривень.

Пізніше він отримав завдання сфотографувати міську раду та отримав за це 1 200 гривень. Згодом росіяни доручили сфотографувати військову частину, автомобілі на автостоянці та в парку памʼятники й ще локацію за містом, після чого обіцяли заплатити за все.

Чоловіка засудили до 5 років та 1 місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше агентку РФ затримали під час спроби втечі до Росії. Виявилося, що вона систематично передавала ворогу координати українських позицій і брала участь у плануванні ударів по ЗСУ на Покровському напрямку.