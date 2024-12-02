Студенты-мужчины и преподаватели могут выезжать за границу, – Минобразования

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Студенты-мужчины, которые учатся в иностранных заведениях высшего образования, могут выезжать на обучение за границу. Запрет на выезд был снят в 2024 году

Об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, передает RegioNews.

Также разрешение на выезд за границу получили преподаватели украинских учреждений высшего образования. Они могут совершать поездки за пределы Украины для повышения квалификации и участия в конференциях.

Представитель Минобразования пояснил, что для выезда военнообязанных научно-педагогических работников нужно письмо МОН в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы.

По словам Винницкого, за 9 месяцев 2024 министерство подготовило 1297 таких писем.

"За этот период вовремя не вернулся из-за границы один научно-педагогический работник", — отметил он.

Чиновник добавил, что с 1 января 2024 года по 1 апреля 2024 года 561 студент украинских вузов получил разрешение на выезд для обучения за границей. Все они вернулись без исключения.

Напомним, ранее стало известно, что Украина отмена дневной формы обучения для аспирантов-контрактников, предоставляющая право на отсрочку от мобилизации, будет продолжена и в 2025 году.