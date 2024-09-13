Во Львовской области правоохранитель с подельником планировали переправлять мужчин за границу под видом водителей автобусов

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Разоблачены правоохранитель и житель Львовской области, которые начали создавать канал незаконной переправки мужчин в Европу под видом водителей международных рейсов

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Житель Львовщины из-за инвалидности имел возможность регулярно выезжать за границу и занимался перевозкой товаров. В августе этого года он решил расширить свой бизнес и договорился о сотрудничестве с одним из местных правоохранителей.

Первого "клиента" за 18 000 долларов дельцы должны были оформить водителем рейсового автобуса международного маршрута, что позволило бы пересечь границу.

Аванс составлял 10 000 долларов, а остальное фигуранты готовы были взять уже после успешного пересечения границы.

После получения первой части оплаты обоих дельцов задержали, а средства изъяли.

Задержанным сообщили о подозрении. Обоих фигурантов заключили под стражу с возможностью внесения залога. Правоохранителя отстранили от исполнения обязанностей.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, на Буковине правоохранитель за 6500 долларов помогал уклонистам попасть за границу. Фигуранту объявили подозрение.