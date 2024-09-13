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Дельцы обещали мужчинам, желающим избежать службы, посодействовать в снятии их с военного учета

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Организовали схему побега за границу двое жителей Запорожья 46 и 41 лет. Они среди знакомых подыскивали военнообязанных, желающих уклониться от мобилизации. За деньги обещали договориться с должностными лицами об изготовлении документов – справок МСЭК о наличии группы инвалидности, которые в дальнейшем предоставили бы основания для исключения с военного учета. Такие документы предоставили бы возможность мужчинам беспрепятственно выехать за пределы страны. Стоимость таких услуг составляла от 8000 до 15000 долларов.

Правоохранители задержали дельцов сразу после получения ими частей оговоренных сумм от двух "клиентов" – 3000 и 5000 долларов.

В этот же день по адресам фигурантов полицейские провели обыски. Изъяли мобильные телефоны, банковские карты, деньги, медицинскую документацию и блокнот с записями.

Задержанным сообщили о подозрении. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители задержали государственного инспектора Львовской таможни, зарабатывавшего на торговле "белыми" билетамидля мужчин призывного возраста.