На Кіровоградщині шахтарі вже добу перекривають дороги

Вантажівки стоять у заторі, деякі їдуть в об’їзд

Вантажівки стоять у заторі, деякі їдуть в об’їзд

Фото: Facebook

У Кіровоградській області працівники уранових шахт Східного гірничо-збагачувального комбінату вже добу продовжують перекривати автошляхи, вимагаючи погасити заборгованість із зарплатні та відновити роботу підприємства.

Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, передає RegioNews.

Доба протесту на Кіровоградщині. Працівники уранодобувних шахт "Смолінської", "Новокостянтинівської" та "Інгульської" (ДП "СхідГЗК") продовжують блокувати рух трасами в Кіровоградській області", - написав Волинець.

Гірники уранових шахт заявляють, що продовжуватимуть акцію протесту, доки перед ними повністю не виплатять борг у83 млн гривень і не виведуть підприємство з режиму простою. Акція оголошена безстроковою, до виконання вимог гірників.

Відомо, що рух заблокований на Київському напрямку, на Кривий Ріг та Миколаїв. Вантажівки стоять у заторі, деякі їдуть в об’їзд, рейсові автобуси протестувальники пропускають.

Нагадаємо, 21 грудня працівники уранових шахт перекрили траси у Кіровоградській області.