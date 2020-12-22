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22 грудня 2020, 10:39 2

На Кіровоградщині шахтарі вже добу перекривають дороги

22 грудня 2020, 10:39 2
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Вантажівки стоять у заторі, деякі їдуть в об’їзд
Вантажівки стоять у заторі, деякі їдуть в об’їзд
Фото: Facebook
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У Кіровоградській області працівники уранових шахт Східного гірничо-збагачувального комбінату вже добу продовжують перекривати автошляхи, вимагаючи погасити заборгованість із зарплатні та відновити роботу підприємства.

Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, передає RegioNews.

Доба протесту на Кіровоградщині. Працівники уранодобувних шахт "Смолінської", "Новокостянтинівської" та "Інгульської" (ДП "СхідГЗК") продовжують блокувати рух трасами в Кіровоградській області", - написав Волинець.

Гірники уранових шахт заявляють, що продовжуватимуть акцію протесту, доки перед ними повністю не виплатять борг у83 млн гривень і не виведуть підприємство з режиму простою. Акція оголошена безстроковою, до виконання вимог гірників.

Відомо, що рух заблокований на Київському напрямку, на Кривий Ріг та Миколаїв. Вантажівки стоять у заторі, деякі їдуть в об’їзд, рейсові автобуси протестувальники пропускають.

Нагадаємо, 21 грудня працівники уранових шахт перекрили траси у Кіровоградській області.

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