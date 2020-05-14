В Кировоградской области свернул работу "Ощадбанк”

Отделения не работают в Дмитриевской ОТО Знаменского района

Фото: Ощадбанк

Отделения не работают в Дмитриевской ОТО Знаменского района

На днях “Ощадбанк” начал сворачивать своих отделений в селах и объединенных общинах Кировоградской области.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на CBN.

От таких реформ в первую очередь пострадают пожилые жители области, которые живут в отдаленных деревнях и поселках. Чтобы оплатить государственную пошлину за оформление документов на пенсию, услуги нотариуса, рассчитаться за коммунальные услуги им придется ехать в райцентры, или в областной центр. Расходы на дорогу часто превышают сумму, которую люди должны заплатить государству.

"У нас отделение рентабельное. Если закроют, то, например, человеку преклонного возраста для того, чтобы заплатить 34 копейки госпошлины на подписи заявления отказа от земельного участка, нужно еще 20 гривен потратить за услуги. И гривен наверное 40 за проезд в обе стороны в Знаменку”, - говорит председатель Дмитровского ОТГ Наталья Стиркуль.

В центральном офисе "Ощадбанка” пока ситуацию не комментируют, несмотря на то, что журналисты отправили туда запрос.

Как писали RegioNews ранее, украинские банки в 2019 году сократили количество структурных подразделений на 6% или на 507 отделений. Больше всего отделений сократил Ощадбанк - 303. За ним идут Приватбанк (93), Проминвестбанк (55) и Укрсоцбанк (53).