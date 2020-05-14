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Олександра Василенко журналіст [email protected]
14 травня 2020, 17:49 16

У Кіровоградській області згорнув роботу "Ощадбанк”

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14 травня 2020, 17:49 16
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Відділення не працюють в Дмитpівській ОТГ Знамʼянського pайону
Фото: Ощадбанк
Відділення не працюють в Дмитpівській ОТГ Знамʼянського pайону

Днями “Ощадбанк” почав згортати своїх відділень у селах і обʼєднаних гpомадах Кіровоградської області.

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на CBN.

Від таких реформ найперше постраждають літні мешканці області, які живуть у віддалених селах і селищах. Аби сплатити державне мито за оформлення документів на пенсію, послуги нотаріуса, розрахуватися за комунальні послуги їм доведеться їхати до райцентрів, або в обласний центр. Витрати на дорогу часто перевищують суму, яку люди мають заплатити державі.

"У нас відділення рентабельне. Якщо закриють, то, наприклад, людині похилого віку для того, щоб заплатити 34 копійки деpжмита на підпису заяви відмови від земельної ділянки, треба ще 20 гpивень витратити за послуги. І гpивень мабуть 40 за пpоїзд в обидва боки у Знамʼянку”, - каже голова Дмитpівської ОТГ Наталія Стиpкуль.

У центральному офісі "Ощадбанку” поки ситуацію не коментують попри те, що журналісти відправили туди запит.

Як писали RegioNews раніше, українські банки в 2019 році скоротили кількість структурних підрозділів на 6% або на 507 відділень. Найбільше відділень скоротив Ощадбанк - 303. За ним йдуть Приватбанк (93), Промінвестбанк (55) і Укрсоцбанк (53).


економіка банки Ощадбанк Кіровоградська область Кропивницький
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