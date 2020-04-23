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Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
23 апреля 2020, 15:31 7

В Одессе неизвестные связали кассира и обчистили пункт обмена валют

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23 апреля 2020, 15:31 7
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На улице Черняховского в Одессе сегодня ночью злоумышленники совершили разбойное нападение на пункт обмена валюты
Фото: pexels
На улице Черняховского в Одессе сегодня ночью злоумышленники совершили разбойное нападение на пункт обмена валюты

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Думскую.

Нападение на обменный пункт произошло около 2:00. В помещение обменника ворвались трое мужчин в масках и темной одежде.

По информации издания, воры, связав женщину-кассира, взломали кассовый аппарат и забрали 200 тыс. грн, более 2,2 тыс. долл. и более 400 евро.

Кассир физически не пострадала. По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят соответствующие оперативные мероприятия.


полиция нападение банкомат
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