В Одессе неизвестные связали кассира и обчистили пункт обмена валют

На улице Черняховского в Одессе сегодня ночью злоумышленники совершили разбойное нападение на пункт обмена валюты

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На улице Черняховского в Одессе сегодня ночью злоумышленники совершили разбойное нападение на пункт обмена валюты

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Думскую.

Нападение на обменный пункт произошло около 2:00. В помещение обменника ворвались трое мужчин в масках и темной одежде.

По информации издания, воры, связав женщину-кассира, взломали кассовый аппарат и забрали 200 тыс. грн, более 2,2 тыс. долл. и более 400 евро.

Кассир физически не пострадала. По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят соответствующие оперативные мероприятия.