В Николаевской САД проводятся обыски: двух замглавы ведомства заподозрили в финансовых махинациях

Полиция проводит обыски в рамках уголовного производства о сговоре группы лиц и чиновников Службы автодорог в Николаевской области с целью присвоения бюджетных денег, предназначенных на ремонт дорог

фото: полиция

Полиция проводит обыски в рамках уголовного производства о сговоре группы лиц и чиновников Службы автодорог в Николаевской области с целью присвоения бюджетных денег, предназначенных на ремонт дорог

Об этом RegioNews сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполціі в Николаевской области. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что группа лиц, используя предприятия, зарегистрированные на подставных лиц, в сговоре со служебными лицами Службы автомобильных дорог в Николаевской области и Николаевского облавтодора похитила бюджетные средства. В четверг, 5 марта, проводилось досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч 3 ст. 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". В настоящее время проводятся 24 обыска в служебных кабинетах Николаевского облавтодора, САД в Николаевской области, по месту жительства бывшего и нынешнего руководства указанных предприятий и в офисах частных предприятий, которые выполняли подрядные работы, а также по месту жительства должностных лиц предприятий-подрядчиков. Следствием исследуются меропрития по эксплуатации и ремонту дорог на территории Николаевской области за 2019-2020 годы. После проведения необходимых исследований специалистами и по результатам проведения экспертиз будет установлена сумма ущерба.

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