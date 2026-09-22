На Київщині затримали завкафедри університету, який продавав працевлаштування задля відстрочки від мобілізації

Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині завідувачу кафедри одного із закладів вищої освіти повідомили про підозру у зловживанні впливом. За даними слідства, доктор педагогічних наук за 8 тисяч доларів обіцяв військовозобов’язаному посприяти у працевлаштуванні до університету, що мало дати йому підстави для отримання відстрочки від мобілізації

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, підозрюваний запропонував військовозобов’язаному посприяти в оформленні на відповідну посаду в університеті. Працевлаштування, за задумом схеми, мало стати підставою для отримання чоловіком відстрочки від призову на військову службу.

За цю допомогу завідувач кафедри нібито вимагав 8 тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали чоловіка безпосередньо під час одержання неправомірної вигоди. Затримання провели в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дії підозрюваного кваліфікували за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.

Наразі правоохоронці встановлюють інших людей, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Санкція ч. 3 ст. 369-2 КК України передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині суд оштрафував жительку Космацької громади, яка за допомогою штучного інтелекту підробила документи про інвалідність, щоби її чоловік отримав відстрочку від мобілізації.