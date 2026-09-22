Атака дронів на Київщину: найбільше пошкоджень у Бучанському районі

Фото: ДСНС Київщини

Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними безпілотниками. За останню добу в області пошкоджено 34 об'єкти

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Наслідки атаки зафіксували у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах.

Найбільше пошкоджень – у Бучанському районі: 17 об’єктів, серед яких 12 приватних будинків, три транспортні засоби, складське приміщення та підприємство.

В Обухівському районі пошкоджено вісім об’єктів: шість приватних будинків та два транспортні засоби.

Ще вісім об’єктів пошкоджено у Броварському районі – чотири приватні будинки, три транспортні засоби та виробничо-складське приміщення.

У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.

Служби продовжують працювати на місцях та фіксувати наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, вночі 22 вересня війська РФ здійснили масовану атаку на Полтавську область. У Кременчуцькому районі росіяни атакували промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури. У Полтавському районі ворожий безпілотник впав на територію приватного агропідприємства.