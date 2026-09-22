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22 сентября 2026, 09:12

3 млн грн на ВСУ – и без тюрьмы: во Львове осудили трех сутенеров

22 сентября 2026, 09:12
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Во Львове суд вынес приговор трем участникам организованной группы, которые занимались сутенерством и удерживали места разврата. Все трое признали вину и заключили соглашение с прокурором

Об этом пишет ТСН со ссылкой на решение суда, передает RegioNews.

14 сентября 2026 Галицкий районный суд Львова назначил каждому из них по 5 лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытанием. Испытательный срок составляет 3 года.

По данным следствия, осенью 2023 уроженка Донецкой области вместе с мужем из Харькова организовали во Львове сеть борделей. Впоследствии к ним присоединилась жительница Одессы, которая выполняла функции администратора и диспетчера.

Участники группы арендовали и обустроили апартаменты на улице Кулиша. Женщины принимали клиентов в помещении или выезжали по вызовам во Львове и области.

Организаторы принимали заказы по телефону и через Telegram, присылали клиентам фотографии девушек и сообщали стоимость услуг. Час стоил от 4 до 4,2 тысяч гривен, половину этой суммы женщины передавали администраторам.

Правоохранители задокументировали деятельность группы во время контролируемых закупок интимных услуг в феврале и апреле 2024 года.

В конце июля 2026 года все трое обвиняемых заключили соглашение о признании виновности. Они также добровольно перечислили в поддержку Вооруженных сил Украины в общей сложности 3 миллиона гривен.

Организатор передала 2 миллиона гривен, соорганизатор – 500 тысяч, еще 500 тысяч гривен внесла администратор.

Суд признал всех троих виновными по ч. 2 ст. 302 и ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины – создание или содержание мест разврата организованной группой и сутенерство, совершенное организованной группой.

Напомним, в Кременчуге Полтавской области пенсионерку подозревают в организации подпольного борделя. Следователи установили, что стоимость сексуальных услуг составила 200 гривен за 60 минут.

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