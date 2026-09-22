Фото: полиция

В результате российской атаки ночью 22 сентября в Днепровском районе Киева пострадали пять человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службы полиции и прокуратуры.

У трех человек, среди которых супруги-пенсионеры, резаные раны. Еще два человека получили острую реакцию на стресс, помощь им оказали на месте.

Последствия вражеских ударов полицейские зафиксировали в Голосеевском и Днепровском районах.

В Днепровском районе вражеский БпЛА попал в пятиэтажное здание – разрушены квартиры на первом этаже. Из-за взрывной волны повреждения также получили еще три соседних многоэтажки.

Напомним, в ночь на 22 сентября РФ нанесла удар по Киеву. В Днепровском районе произошло попадание в пятиэтажное здание.