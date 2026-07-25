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Главный организатор выставки вооружений в Киевской области, по которой 24 июля россияне ударили баллистикой, получил подозрение. Его задержали

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без согласований с военным командованием и военными администрациями собрала более 300 человек на открытой локации, где ближайшее укрытие имело площадь лишь 34 кв. метры и располагалось примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия. Это означает, что сотни людей изначально находились в условиях очевидного риска безопасности.

Приглашения с точными координатами мероприятия были разосланы за сутки до проведения, что мог использовать враг для подготовки целенаправленного удара.

В результате российского удара погибли 10 человек и еще 100 получили ранения.

Организатору сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 3 ст. 367 УК Украины). Сейчас он находится под конвоем в больнице, ему выбирают меру пресечения.

Правоохранители провели обыски в офисе ассоциации и по местам жительства причастных лиц. Также следствие даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц Нацполиции, СБУ, военных администраций и военного командования, которые должны были реагировать на риски безопасности.

Напомним, российские военные атаковали баллистикой Киевщину днем 24 июля. Враг ударил по частному спортивному комплексу, где проходила выставка вооружения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что россияне ударили по гражданскому объекту, не входящему в сферу управления Сил обороны Украины.