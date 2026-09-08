На Київщині під час пожежі загинули двоє людей
Трагедія сталася в селі Літочки у Броварському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На місце прибули вогнеборці, які ліквідували пожежу. Під час огляду будинку виявили тіла двох людей без ознак життя.
Встановлено, що відбулось займання в одному з будинків, облаштованих приміщенням лазні. Ймовірною причиною виникнення вогню стало порушення правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення. Згодом рятувальники нададуть остаточні результати щодо причин виникнення пожежі.
За фактом події відкрито кримінальне провадження. Слідство триває.
Нагадаємо, вночі 5 вересня на Закарпатті горіла база відпочинку. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих жінок.
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