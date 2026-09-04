Атака на Київщину: ворог поцілив у складські приміщення в Бучанському районі
Російські військові ввечері 4 вересня атакували цивільну інфраструктуру Київської області. У Бучанському районі зафіксували влучання у складські приміщення
Про це повідомила КОВА, передає RegioNews.
За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.
На місцях працюють екстрені та профільні служби. Рятувальники й правоохоронці ліквідовують наслідки атаки та фіксують чергові злочини російських військових проти цивільного населення.
Жителів Київщини закликали не нехтувати правилами безпеки та під час повітряної тривоги негайно прямувати до найближчого укриття.
Нагадаємо, що росіяни 4 вересня вчергове атакували столицю. Внаслідок обстрілу зазнав пошкоджень заповідник "Софія Київська".
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